Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Cu ce preparate au venit să-i impresioneze pe chefi, Pavel Istratii, Mihăiță Boghiceanu și Bogdan Sabangianu

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Pavel Istratii are 27 de ani, vine din Londra, și a decis să gătească lup de mare cu sos de roșii și mămăligă prăjită. Mihăiță Ionică Boghiceanu are 32 de ani, este ajutor de bucătar și a venit pregătit la Chefi la cuțite pentru a intra în marile echipe ale sezonului 16. Bogdan Sabangianu este un alt concurent care a dat tot ce a avut mai bun pentru a ajunge cât mai departe în competiție. El are 40 de ani, a venit din Tulcea și a gătit piept de prepeliță cu piure de cartofi de trufe și un sos de coacăze negre.

Miercuri, 26.11.2025, 21:58