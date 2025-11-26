Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. OG Eastbull, un rapper român din Italia, care deține un disc de aur și două de platină. A venit însoțit de două gărzi de corp

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Alfred Hodor OG Eastbull este un rapper cunoscut, atât în Italia, cât și în România, iar la Chefi la cuțite a venit să demonstreze că muzica nu este singura lui pasiune. Concurentul a pregătit paste carbonara alla romana și a reușit să câștige și cuțitul de argint al prieteniei, pe lângă cele 3 cuțite obținute de la Chef Richard, Chef Sautner și Chef Orlando.

