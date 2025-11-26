Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Radu Constantin, un tată de gemeni pasionat de bucătărie: Dețin un food truck cu smash burgeri

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Radu Constantin este din Ploiești, are 31 de ani, și a reușit să câștige aprecierea chefilor, deoarece el a gătit un păstrăv confiat în unt, spumă de hrean, gel de sfeclă roșie și icre de păstrăv. Gustul preparatului său a reușit să îi aducă 3 cuțite, dar și felicitări din partea lui Chef Orlando, Chef Richard și Chef Sautner.

Miercuri, 26.11.2025, 22:49