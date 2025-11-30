Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Anca Dănilă, antropologul care a cucerit chefii cu rețeta de tartă cu pere a mamei ei

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Anca Dănilă, în vârstă de 41 de ani, antropolog și fondatoarea proiectului „Caiete de rețete”, a intrat în bucătăria „Chefi la Cuțite” cu o poveste culinară aparte și cu o eleganță care se vede în fiecare preparat pe care îl creează. Pentru jurizare, Anca a ales să pregătească o tartă cu pere, o rețetă care îmbină finețea și echilibrul aromelor.

