Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Aurelia Pfeffer a gătit piure cu ceapă caramelizată și chifteluțe reinterpretate! Ștefan Popescu: „A fost ce trebuie”

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Aurelia Pfeffer 53 de ani, din Austria, casnică, a venit cu un preparat simplu, dar plin de gust: piure cu ceapă caramelizată și chifteluțe. Povestea ei personală e impresionantă: Aurelia a plecat din România imediat după Revoluție, pe când avea doar 20 de ani, iar experiențele trăite peste granițe și-au pus amprenta și în farfurie. Un moment care aduce în prim-plan tradiția reinterpretată.

Duminica, 30.11.2025, 22:20