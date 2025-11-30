Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Creatorul de conținut Andrej Urosevic i-a surprins pe chefi cu un biban de mare în stil berbec

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Andrej Urosevic, este somelier de peste la Londra și creator de conținut: „Practic fac bani pălmuind pești”, a glumit acesta. Povestea lui culinară începe cu o alegere curajoasă: a părăsit lumea corporațiilor și s-a mutat la Paris, unde a studiat la o școală de arte culinare. În bucătăria „Chefi la Cuțite” a pregătit un preparat spectaculos: biban de mare în stil berbec, pentru care a fost recompensat cu Cuțitul de Argint al Prieteniei, un simbol al aprecierei și al respectului pentru talentul său.

Duminica, 30.11.2025, 23:00