Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. De la supe la plic la gastronomie adevărată! Povestea lui Alin Marușca și consomme-ul său

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Alin Marusca, 56 de ani, din Salonta, Bihor, asistent personal pentru o persoană cu handicap grav, a intrat în bucătăria „Chefi la Cuțite” cu un preparat delicat și clasic: consommé. Povestea lui culinară este una inspiratoare: după ce a plecat de acasă, la muncă și obișnuia să mănânce multe supe la plic, a realizat că e momentul să se apuce de gătit. Privind colegii cum își pregătesc mâncarea, a simțit că trebuie să facă și el schimbarea, mai ales pentru sănătatea lui.

Duminica, 30.11.2025, 23:50