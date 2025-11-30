Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Diana Andreescu, cofetar, a venit însoțită de mama fostului ei prieten: „Am rămas prietene”

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Diana Andreescu, 28 de ani, din Buftea, este cake designer și patiser pasionată, care a cucerit bucătăria „Chefi la Cuțite” cu un preparat delicat: choux cu cremă de vanilie. Diana a venit în competiție cu o poveste personală emoționantă: mama fostului ei prieten a introdus-o în lumea cofetăriei, oferindu-i inspirație și ghidaj în domeniu. Inițial, Diana studia arte plastice, însă experiențele neplăcute de la joburile anterioare au determinat-o să-și schimbe traiectoria profesională și să urmeze pasiunea pentru deserturi.

