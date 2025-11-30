Antena Căutare
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Nicoleta Burlacu a umit cu povestea ei de viață: „Am fost dependentă de substanțe interzise de la 13 ani”

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Nicoleta Valentina Burlacu, 21 de ani, din București, liber profesionist, a pășit în fața juraților cu un preparat tradițional, în memoria bunicii sale: lobodă cu lapte. Combinația inedită pentru unii, a pus în dificultate jurizarea. Chefii au încercat să își dea seama ce anume gătise Nicoleta, analizând cu atenție gustul și textura, dar fără să ajungă rapid la concluzie. În urma degustării, doar Orlando Zaharia și Alexander Sautner i-au acordat câte un cuțit.
Duminica, 30.11.2025, 22:00
