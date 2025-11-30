Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Patricia Coifan, tânăra de 22 de ani care i-a lăsat mască pe jurați! Chef Orlando Zaharia: „Nu realizezi cât ești de talentată”

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Patricia Coifan, 22 de ani, studentă în Milano, a intrat în bucătărie cu un preparat elegant și rafinat: rață cu piure de țelină. Patricia a demonstrat o tehnică surprinzător de matură și un simț al echilibrului în farfurie care a impresionat instant chefii. Preparatul ei a fost evaluat cu atenție, iar Chef Orlando Zaharia nu s-a putut abține să remarce: „Nu realizezi cât ești de talentată”.

