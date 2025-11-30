Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Probă cu presiune maximă pentru chefi! Oana Coantă a anunțat câștigătorul amuletei
Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie, la cota 1.200, într-un peisaj montan, pentru a câștiga o nouă amuletă. La masa degustării sosește Oana Coantă, considerată una dintre cele mai influente figuri din gastronomia românească. În 2019, un prestigios ghid gastronomic francez a desemnat-o Femeia Bucătar a Anului. Iată cine a câștigat!
Duminica, 30.11.2025, 21:31