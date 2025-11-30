Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Probă cu presiune maximă pentru chefi! Oana Coantă a anunțat câștigătorul amuletei

23:50

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. De la supe la plic la gastronomie adevărată! Povestea lui Alin Marușca și consomme-ul său

23:30

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Sosia lui Mariah Carey a venit în fața juraților! Suellen Carey povestește viața ei ca persoană transgender

23:00

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Creatorul de conținut Andrej Urosevic i-a surprins pe chefi cu un biban de mare în stil berbec

22:25

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Diana Andreescu, cofetar, a venit însoțită de mama fostului ei prieten: „Am rămas prietene”

22:20

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Aurelia Pfeffer a gătit piure cu ceapă caramelizată și chifteluțe reinterpretate! Ștefan Popescu: „A fost ce trebuie”

22:00

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Nicoleta Burlacu a umit cu povestea ei de viață: „Am fost dependentă de substanțe interzise de la 13 ani”