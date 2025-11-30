Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Sergiu Deac a venit în fața chefilor cu un preparat de tip fine dining! Povestea lui: „Am renunțat la Drept pentru bucătărie”

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Sergiu Deac, un bucătar de 30 de ani din București, a pășit în bucătăria „Chefi la Cuțite” cu încredere și o idee clară despre ceea ce vrea să transmită prin farfuria lui. A ales să pregătească un Beignet de Creveți, un preparat rafinat, cu influențe franțuzești, care îmbină tehnica de fine dining cu aromele curate ale fructelor de mare.

