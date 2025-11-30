Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Sosia lui Mariah Carey a venit în fața juraților! Suellen Carey povestește viața ei ca persoană transgender

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. Suellen Carey, din Londra, influencer și sosie Mariah Carey, a adus în bucătărie nu doar talent, ci și o poveste de viață impresionantă. Persoană transgender, Suellen a povestit provocările cu care s-a confruntat: „Oamenii nu te respectă, nu ai oportunități să te angajezi”. În ciuda dificultăților, pasiunea pentru gătit a condus-o în fața chefilor cu un preparat savuros: salpicao. Ca recunoaștere a talentului și a carismei sale, Suellen a primit Cuțitul de Argint al Prieteniei,

Duminica, 30.11.2025, 23:30