Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Cum s-au distrat fetele la spuma party. Ce au făcut Maria Avram și ispita Cătălin Brînză pe plajă
Episodul 11, din 12 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Concurenții au avut parte de spuma party, unde distracția a fost în toi. Odată cu lăsarea întunericului, Maria Avram și ispita Cătălin Brînză s-au retras pe plajă și fata i-a mărturisit că începe să se teamă. „M-ai pus pe gânduri cu melodia ta”, i-a mărturisit ispita făcând referire la mesajul pe care i l-a transmis cu o seară în urmă.
Marti, 12.08.2025, 22:17