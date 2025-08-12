22:17

Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Cum s-au distrat fetele la spuma party. Ce au făcut Maria Avram și ispita Cătălin Brînză pe plajă

22:00

Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marian Grozavu s-a destăinuit ispitei Teodora Racoș: Nu concep ca cineva să o atingă

21:50

Insula Iubirii, 12 august 2025. Marius, deranjat de atitudinea ispitei Andrușca, la date. Ce s-a întâmplat între ea și Andrei

21:45

Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Fetele și băieții, date plin de adrenalină: Mă așteptam la orice, dar nu la bătaie!

21:06

Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Marius Avram, destăinuiri neașteptate. Ce ar face acesta daca ar fi cu două ispite la el în cameră!

20:50

Insula iubirii Sezonul 9, 12 august 2025. Cine l-a consolat pe Andrei Lemnaru: Să-i fie rușine!