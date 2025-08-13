Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Bianca Dan și ispita Mattia Carnessali, planuri pentru o vacanță împreună: Îi place de mine!
Episodul 12, din 13 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În drum spre următorul date, Bianca Dan și ispita Mattia Carnessali și-au făcut planuri pentru o vacanță împreună. „Să știi că pot să învăț și italiană. N-am fost niciodată, mi-ar plăcea maxim”, i-a spus Bianca lui Mattia. „Am văzut că-i place de mine. Mi-a spus direct să o duc în vacanță”, a spus acesta.
Miercuri, 13.08.2025, 21:56