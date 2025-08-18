Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Francesca Sarao, față în față cu confesiunile lui Cristian Pungă: „Avem nevoie de o schimbare!”

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Francesca Sarao a urmărit la Bonfire mărturisirile partenerului ei, Cristian Pungă, care a recunoscut că avea nevoie de o palmă peste față ca să conștientizeze lipsurile din relația lor și și-a împărtășit regretele ispitelor. Totodată, Cristian a fost acuzat că nu și-ar fi început cu adevărat testul. După imaginile vizionate, Francesca a tras o concluzie: experiența trăită pe insulă va schimba definitiv legătura lor.

Luni, 18.08.2025, 23:58