Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Ispita Cătălin Brînză crede că Bianca Dan stă cu Marian Grozavu doar pentru siguranța financiară

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Într-o discuție, Maria Avram i-a mărturisit Biancăi Dan că ispita Cătălin i-ar fi declarat că s-a îndrăgostit de ea. Bianca crede că începutul de atracție dintre cei doi este deja evident. În același timp, ispita a făcut o afirmație surprinzătoare și despre Bianca Dan, spunând că aceasta ar rămâne lângă Marian Grozavu pentru stabilitatea financiară. Tot el crede că apropierea Biancăi de ispita Mattia ar putea fi o strategie, în cazul în care insula ar despărți-o de Marian.

Luni, 18.08.2025, 21:35