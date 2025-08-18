Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram

Episodul 13, din 18 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Oana Monea și Marius Avram au avut parte de un date special în oraș, având parte de o cină și distracție într-un club. Marius a recunoscut că s-a simțit atras de Oana pe tot parcursul întâlnirii: „Este o femeie frumoasă”. Atmosfera a devenit mai intensă pe măsură ce cei doi s-au apropiat fizic, iar Marius a glumit despre provocarea de a-și stăpâni impulsurile: „Dacă rezist în seara asta, sunt erou”.

Luni, 18.08.2025, 23:00