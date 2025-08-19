Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Ispita George aka Jaguarul i-a scris Ionelei Coșa un bilet de dragoste: „Mă înnebunește!”

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Dezamăgit că Ionela Coșa nu îi acordă atenție, ispita George s-a plâns colegului său Mattia: „Mă satur, că nu dă niciun semnal.” Pentru a găsi o cale de a intra în vorbă cu ea, Jaguarul i-a scris Ionelei un mesaj pe o foaie și a rugat-o pe Bianca Dan să i-l înmâneze. În zori, după ce a citit mesajul, concurenta a declarat că nu a venit în emisiune să ispitească pe nimeni.

Marti, 19.08.2025, 21:00