Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Marian Grozavu, tras la răspundere de Radu Vâlcan la Bonfire: „Ești inconsecvent!”

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marian Grozavu a ajuns la Bonfire, unde a fost pus față în față cu imaginile și declarațiile iubitei sale, Bianca Dan. Concurentul a ascultat ce a spus ea despre primele lor date-uri, dar a văzut și momentele în care aceasta a dansat și s-a apropiat de ispitele Cătălin și Octavian. Reacția lui Marian nu a fost deloc una de bucurie, iar Radu Vâlcan l-a confruntat direct, spunând că pare inconsecvent și că nu exprimă pe deplin ceea ce simte.

Marti, 19.08.2025, 22:50