Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Moment dramatic la Bonfire! Andrei Lemnaru pune punct relației cu Ella Vișan după ce vede ipostazele intime dintre ea și ispita Teo

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Andrei Lemnaru a fost pus într-o ipostază delicată la Bonfire, atunci când a văzut imaginile cu logodnica sa, Ella Vișan și ispita Teo Costache în baie. Reacția concurentului a fost neașteptată: și-a stăpânit cu greu emoțiile și a mărturisit că a mai trecut printr-o experiență asemănătoare. Imaginile au fost greu de privit chiar și pentru ceilalți concurenți. În schimb, Andrei a declarat că acceptă tot ce vede, chiar dacă doare, și că abia așteaptă confruntarea finală cu Ella. La finalul serii, tânărul a luat o decizie radicală: relația cu logdonica lui s-a încheiat. În drum spre vilă, Andrei a spus răspicat că este din nou singur.

Marti, 19.08.2025, 23:58