Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Moment șocant la Bonfire: Marius Avram își dă jos verigheta după imaginile cu iubita sa, Maria

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marius Avram a trăit momente dureroase la Bonfire, unde, în urma imaginilor prezentate, a ajuns la concluzia că soția sa, Maria Avram, ar fi dezvoltat sentimente pentru ispita Cătălin Brînză. Concurentul a urmărit imaginile cu apropierile lor și a rămas uluit de faptul că Maria nu își asumă ceea ce simte. Lovitura finală a venit atunci când Marius Avram a citit scrisoarea lăsată de Maria pentru Cătălin Brînză. Bulversat și dezamăgit, concurentul a luat o decizie neașteptată: și-a scos verigheta de pe deget, considerând că testul relației lor s-a încheiat.

Marti, 19.08.2025, 23:31