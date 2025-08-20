Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Bianca Dan, cu lacrimi în ochi după ce a văzut imaginile cu Marian Grozavu și ispita Teodora: „Se vede că o place”

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Bianca Dan a fost uluită când a aflat de la Radu Vâlcan că flacăra ispitei s-a aprins pentru ea. Emoțiile au copleșit-o în timp ce privea imaginile cu iubitul ei, Marian Grozavu și ispita Teodora Racoș, iar durerea a fost evidentă. Concurenta a avut dificultăți în a-și găsi cuvintele și a izbucnit în lacrimi, simțind că partenerul ei a depășit limitele relației.

Miercuri, 20.08.2025, 23:00