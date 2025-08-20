Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Ella Vișan și ispita Teo, discuție tensionată după noaptea petrecută împreună: „M-am vindecat îndrăgostindu-mă de tine!”

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Tensiunile au început să se resimtă între Ella Vișan și ispita Teo Costache după noaptea petrecută împreună. Odată cu revenirea în vilă, atitudinea rece a Ellei l-a luat prin surprindere pe tânăr. În cele din urmă, Ella a decis că trebuie să lămurească lucrurile și a mers la Teo pentru o discuție față în față: „M-am vindecat îndrăgostindu-mă de tine!”, i-a mărturisit concurenta.

Miercuri, 20.08.2025, 21:00