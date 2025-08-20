Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Momente tensionate în vila fetelor! Marius Avram caută disperat bilețelul lăsat de soția sa pentru ispita Cătălin

Episodul 15 din 20 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marius Avram a avut ocazia de a păși în vila fetelor pentru a descoperi adevărul despre relația Mariei Avram cu ispita Cătălin Brînză. Concurentul a trăit momente de panică totală, încercând să dea de urma bilețelului pe care soția îl oferise ispitei. Deși a căutat în fiecare colț al camerei, operațiunea a fost fără succes, mărturisind emoțiile puternice și frustrarea provocată de situație.

Miercuri, 20.08.2025, 23:58