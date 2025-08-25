Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Confruntare la Bonfire! Maria Avram, față în față cu ispita Oana Monea

Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După scrisoarea care a ieșit la iveală, discuția dintre Marius Avram și ispita Cătălin Brînză și sărutul dintre Marius și Oana Monea, tensiunile au ajuns la cote maxime. Maria Avram a fost chemată de Radu Vâlcan la Bonfire, acolo unde a avut loc confruntarea mult așteptată dintre ea și Oana Monea: „Are nevoie să fie lăsat să fie bărbat”, a spus ispita. Iată ce schimb de replici a avut loc între cele două!

Luni, 25.08.2025, 23:58