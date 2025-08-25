Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. George, nervos după ce s-au făcut alegerile pentru date: „M-au luat nervii”

Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Băieții au făcut noi alegeri pentru date, dar nu toți s-au arătat încântați, căci George nu se simte bine pe insulă și nu pare să se acomodeze: „Mai am și alte treburi, nu să stau toată ziua aici”, declara nervos. Ispita Diandra Goleanu a mărturisit că George o alege de fiecare dată pe ea, însă nu pentru că ar simți ceva special, ci pentru că i-ar fi mai comod.

Luni, 25.08.2025, 23:00