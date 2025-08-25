Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Noi alegeri pentru date și în vila fetelor! Bianca Dan, alegere surprinzătoare

Episodul 16 din 25 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. În vila fetelor au avut loc noi alegeri pentru date. Ella Vișan a surprins pe toată lumea, alegându-l tot pe ispita Teo Costache, în ciuda tensiunilor din club. Decizia ei l-a luat prin surprindere pe Teo: ”Am crezut că va da înapoi„, a recunoscut el. Bianca Dan a făcut și ea o alegere surprinzătoare, optând de această dată pentru ispita Narcis Bujor.

