Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. Marian Grozavu a făcut un gest disperat! Concurentul n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor

Episodul 18, din 27 august 2025, al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. După ce întâlnirea cu Radu s-a încheiat, Marian Grozavu le-a povestit celor din casă ce a văzut, însă toți și-au dat seama că el încearcă să își asume vina, chiar dacă adevărul ar fi altul. Vizibil iritat de tot ceea ce a trăit, el s-a dus la gong, l-a bătut din nou și a stins focul care în seara aceasta s-a aprins special pentru el.

Miercuri, 27.08.2025, 23:55